台東邯鄲堂於元宵節低調舉行炸寒單，只見1名渾身砲灰、毛巾都被炸破的男子，若無其事從容地走下轎子。（蔡旻妤攝）

台東邯鄲堂於元宵節低調舉行炸寒單，只見1名渾身砲灰、毛巾都被炸破的男子，若無其事從容地走下轎子。（蔡旻妤攝）

台東邯鄲堂於元宵節低調舉行炸寒單。（蔡旻妤攝）

台東炸寒單和神明遶境是元宵節活動亮點，但年初受疫情影響相繼宣布取消，然而1所供奉寒單爺的廟方於26日低調舉行1場不對外、小規模的「祈福炸邯鄲」活動，不少網友聽到消息後急忙趕到現場觀看，大呼過癮！堂主邱正義表示燃放鞭炮有「去瘟疫、驅魔、求福」涵義，期望藉此讓疫情快快結束。

與北蜂炮、南天燈齊名的「東寒單」，打赤膊、穿短褲、肉身上陣接受炮炸是台東每年元宵節的重頭戲，由於近期疫情趨緩，邯鄲堂選定台東市海濱公園進行1場小規模的炸寒單活動。

只見路旁20多名廟方人員蹲在路旁，搭配著熱鬧的音樂，雙手連忙將鞭炮拆封檢查，不一會兒準備完成後，隨即迎來接連不斷的炮炸聲，在數陣煙霧瀰漫後，只見1名渾身砲灰、毛巾都被炸破的男子，若無其事從容地走下轎子，喝了幾口水，眾人都為他的勇氣大聲鼓掌歡呼，受到英雄式的鼓舞及拍照留念後，被炸完的男子一度不想換手，無奈場邊有人等待上場，隨後由另1名年輕男子接替上陣。

不少民眾得知訊息後，立刻拋下工作、攜家帶眷直奔現場，「很熱鬧！我們看第9年了！」來自高雄的4名孩子開心表示，不會害怕鞭炮聲。也有來自屏東的遊客說，只是剛好來海濱公園拍照、買街邊小吃，竟然幸運遇上「失而復得」的炸寒單，時間不是問題，當然得要看個過癮再繼續下個行程。

堂主邱正義表示今年活動沒有特別宣傳，只想要低調舉行，一方面是想傳承多年以來的傳統文化，另外，也藉著炮炸驅趕疫情、祈求人民國泰民安，雖然規模有些縮水，但是火力仍然不減，讓少數聞訊趕來的鄉親直呼翹班太值得了！

(中時 )