央行今公布去年第4季國際收支，在經常帳順差以及金融帳資產增加下，國際收支順差達278.4億美元，為歷年單季新高，去年全年經常帳順差942.8億美元，亦為歷史新高，金融帳淨資產增加500.4億美元，國際收支順差483.4億美元，為歷年次高。

去年第4季經常帳順差為273.3億美元，年增103.7億美元。金融帳資產增加22.2億美元。

央行統計也指出，去年第四季貨運收入金額達32.34億美元，創歷年單季新高；而全年貨運收入達100.85億美元，也是歷年新高，均反應去年貨品出口暢旺，以及貨運價格上漲等因素。

央行表示，經常帳去年第四季增加因素包括：(一)商品貿易順差230.4億美元，較上年同季增加89.0億美元，主要受惠於新興科技應用及遠距商機持續熱絡，加上傳產貨品需求逐漸回溫。(二)服務收支由上年同季之逆差10.2億美元轉為順差13.8億美元，主要係貨運收入增加及旅行收支逆差縮小。(三)初次所得順差36.6億美元，較上年同季減少11.1億美元，主要係居民對外直接投資所得及銀行國外利息所得減少。(四)二次所得逆差7.5億美元，較上年同季減少1.8億美元，主要係禮品樣品支出減少。

(時報資訊)