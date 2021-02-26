近年來房地產復甦，交易熱絡，地產業者發現「跨區買房，只移一步」現象浮現！主要原因在首購族或子女往往已負擔不起原來自己居住習慣的熟悉區域，而鄰近地區房價相對便宜，負擔得起，建設也逐漸成形，自己又熟悉，因此便「往外移動一步」，又不至於離自己原來的生活圈太遠。反過來說，如果自己的收入逐年「向上提升」，也是向隔壁市中心大都會方向移動買房的居多，這正是「跨區買房，只移一步」的購屋現象。

以新北市西區為例，「一小時生活圈」八里五股泰山蘆洲等地，僅僅一水之隔(淡水河、洲子尾、塭子川、五股溼地) ，房價剛好形成「12345」階梯排列。河左岸的八里仍有一字頭房價，主力為二字頭；五股則是二三字頭居多，新成屋有出現開價四字頭；泰山有捷運機場線經過，房價已邁入四字頭； 河右岸的蘆洲則因為捷運新蘆線十分成熟，房價頂端早已站上五字頭，因此住商五泰房屋執行長李政哲表示，五股泰山八里的房屋買家非常多來自蘆洲的首購族或是爸媽替兒女買房，而蘆洲則有許多買家是來自隔壁的「八股泰」(八里五股泰山)地區 。

有鑑於此，在地房仲業者合作聯賣的動機強烈，希望能不漏接任何一位跨區買家。因此住商五泰房屋今(26日)與大蘆洲團隊特地攜手合作結盟，雙方資訊交換，服務雙倍！李政哲也指出，雙方結盟之後，總店數成為區域第一。大蘆洲團隊總經理，同時是新北市不動產仲介經紀商業同業公會理事長張榮隆表示，未來消費者如果有買賣八里、五股、泰山、蘆洲的房地產需求，委託一個團隊，等於同步找到兩個地產專業團隊，跨區協助，十分方便。買賣雙方也都可以在淡水河兩岸的相鄰區域找到合適的物件。而想買屋成家的民眾，也可以在房價「12345」的大跨距生活圈中，尋找到適合自己的房價區間，買一個溫馨的窩。

(時報資訊)