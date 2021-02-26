為了照顧患有肌肉萎縮症的女兒，35歲吳明勇，辭去了公務員一職，決定再念一次大學，跳脫了原本的文科領域，報考物理治療系就讀，他說，希望能陪伴女兒復健路走的更踏實。

爸爸吳明勇說，7歲小欣出生時就被醫師懷疑是肌肉萎縮症，但透過基因的檢測，卻無法正確判斷出疾病的類型，即便如此，仍要面對漫長治療之路。為了全心照顧女兒，毅然決然辭去了公職，白天要帶著小欣至醫院復健、治療，晚上也因為女兒翻身不易，平均2-3小時就要幫女兒翻身，照顧雖然辛苦，但看著女兒一點一點的進步，內心也感到相當安慰。

為了陪伴女兒，吳明勇燃起報考醫學系想法，但對於大學時就讀文商類的他，真的是高難度，於是決定報考物理治療系，將自己所學專長運用在女兒身上，對病況與日常照顧都可更理解與安心。目前已大三的他，白天除了求學，也透過兼任學校工作及家教來增加收入，雖然經濟上不寬裕，但也還過得去。

吳明勇說，隨著小欣逐漸長大，輔助、復健耗材也須替換，光是輪椅就動輒數萬元，是不小的負擔，每隔一段時間就會到花蓮縣輔具資源中心做輔具評估作業，申請3年一次的補助。而且小欣目前就讀花蓮特教學校，如有輔具評估等需求時，也必須請假外出。

花蓮門諾醫院表示，院方2019年受花蓮縣政府委託承辦花蓮縣輔具資源中心業務，服務案件超過萬件，過去只提供週間服務，考量到像吳明勇跟小欣白天都要就學的案例，若要申請輔具評估，都要特別請假一天，並不符合使用及照顧者需求。

門諾醫院指出，輔具資源中心將於3月起提供雙週六上午8時至12時常態性服務，安排社工、治療師、維修技師及管理師輪班值勤，提供個案或照顧者取得相關輔具評估、維修、租借等服務。

(中時 )