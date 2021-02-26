中台灣影視基地公共藝術「時間影格」，在夜晚成為霧峰的吸睛圖像。（文化局提供／林欣儀台中傳真）

今天228有3天連續假期，台中市政府文化局特別推出2條「一日輕旅行」旅遊路線，可優游騎著自行車、或是自行駕車，暢玩台中市區景點或屯區歷史古蹟，同時還能欣賞市府去年打造完成的19座公共藝術創作、品嘗美食，讓228假期更知性、充滿文青風。

文化局指出，不受疫情影響，台中市去年共打造完成19座公共藝術，目前全市公共藝術已達到519件，值得一提的是，每件作品都配合地方環境特色或在地建築物量身打造，可呈現在地文化、歷史，與民眾產生互動。

有感於探索公共藝術是深入地方文化的最好起始點，文化局趁著228連續假期推出2調一日輕旅行路線，第一條是從精武圖書館出發的「文‧輕小旅行」，民眾可騎著單車，欣賞圖書館外象徵書「冊」潮「流」在時代更迭中展現的特質與繽紛色彩，接著沿台中公園、中央書局前進。

文化局指出，選擇「文‧輕小旅行」的人不但可感受中央書局建築特色、從中感受中部文化脈絡，還能品嘗第二市場的知名小吃，接著更可到柳川水岸散步、欣賞矗立在台中醫院中庭的「生之芽」及「美好泉源」公共藝術、也感受文學館的日式木造建築與淡雅風味。

另條推薦路線則是從熱門文青打卡點大里纖維工藝博物館出發，接著往霧峰方向前進，欣賞大里草湖郵局建物牆面上的公共藝術《郵你真好、千里晴牽》，還能到中台灣影視基地欣賞基地建築上方「時間影格」的彩色幾何創意圖象，最後則能探索全台第一官宅霧峰林家花園，且循著梁啟超的足跡造訪霧峰望月峰，感受文人雅士的浪漫。

(中時 )