聽障跨欄女將許樂月初因腸胃炎掛病號，賽前只希望能夠安全完賽，最終她在2021年港都盃高女100公尺跨欄決賽跑出13秒43、破大會紀錄成績摘金。

許樂去年在港都盃公開女子組100公尺跨欄跑出生涯最佳的13秒89奪金，她在100公尺跨欄屢創佳績，全田賽跑出13秒19的金牌成績除擠身我國田徑史上第三傑，更改寫聽障世界紀錄。

不過二月初許樂得了急性腸胃炎還因此住院2天，導致肌肉消失了不少，整整少了4公斤，也因大病初癒過年期間也無法享受美食。

許樂笑說：「因為自己不確定身體狀況，賽前只希望安全完賽，才不選擇與學姊競爭，對於秒數也只希望能跑進14秒內就好。」不過她今天的成績若擺在公開女子組，也能比下林詩亭的13秒65，改寫自己去年寫下的大會紀錄。

而去年在全大運跑出生涯最佳、擠身歷年第二節13秒04的台灣師大林詩亭，這次港都盃則還在調整階段，她表示，接下來3月將參加青年盃、全國原住民運動會及全國大專校院田徑公開賽，「目標在大專錦挑戰破紀錄。」

台灣師大跨欄女將林詩亭港都盃還在調整階段，預計3月底的大專錦挑戰破紀錄。（中華田徑協會提供）

(中時 )