109學年度高中棒球聯賽木棒組第三階段今天在高雄開打，尋求三連霸平鎮高中首戰對上東大體中，陳志杰先發7局無失分領軍，加上黃勇傳單場3安敲回勝利打點，終場平鎮以2：1勝出，本屆賽事打下8連勝。

平鎮高中在前兩階段賽事未嚐敗績，相隔一個半月後迎接第三階段（16強），今天首戰派出兩名高三主力投手壓制對手，陳志杰先發7局，被敲9支安打，送出7次三振，沒有失分，賴延峰後援2局，在9局上2出局後被連敲3安失1分，仍守住局面。

平鎮總教練吳柏宏指出，第三階段各組4隊取3隊晉級，當然還是希望能搶下分組第一取得8強種子籤，「陳志杰今天投得滿不錯，但野手沒有幫助到投手。」儘管日前有透過練習賽維持實戰感覺，但吳柏宏認為，太久沒有打正式比賽，球員的企圖心和心態上還要再調整。

在第三階段打頭陣迎敵，陳志杰透露，自己在比賽前的準備狀況還不錯，但此戰控球還沒有到自己想要的感覺。因平鎮在前兩階段賽事都讓投手輪替上場，今天也是陳志杰繼去年11月底黑豹旗冠軍戰後再負擔長局數，他笑說：「自己的想法是能丟多長就多長。」

高中最後一年，陳志杰也要為自己的未來打算，他透露，希望能在青棒最後幾場大賽中，再提高自己的身價，「希望可以把自己想要的好表現投出來。」除了提升投球內容，他也想挑戰9局無四死球完封勝的紀錄，「這是自己的想像，能不能達成還是要靠自己努力。」據了解，教練團評估陳志杰能在畢業後投入中職選秀，將會是此屆少見的穩定高中生投手，不過陳志杰本人還在考慮中。

平鎮打線共敲出11支安打，黃勇傳單場3安猛打賞，其中在第3局揮出二壘打敲回全隊第1分，打下勝利打點，而平鎮維持1：0的領先直到8局下才再靠安打串連攻進保險分。黃勇傳透露，自己在農曆年前球隊內部比賽時狀況沒有很好，但放完年就後馬上開始調整，狀況有維持住。

平鎮高中黃勇傳單場3安猛打賞。（學生棒聯提供）

(中時 )