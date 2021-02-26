金牛年房市開春報喜，台股頻創新高、經濟展望佳，即使去年底央行端出限貸令等打炒房措施，並未對強勁的自用需求買氣產生影響，根據五大品牌房仲業者統計旗下門市交易量，前二月普遍較去年同期增加5.1％～25％，尤其農曆年後買氣更旺。

由於今年農曆春節落在2月份、工作天數較短，因此各房仲業者門市2月交易量普遍較1月減少三成以上、較去年同期減少逾一成，若以1、2月合併來觀察，今年前二月房仲業者成交量普遍優於去年新冠肺炎剛爆發的同期，根據各業者自結統計，信義房屋年增25％、永慶房產集團年增21％、住商機構年增23.6％，台灣房屋年增5.1％、中信房屋年增11.7％。

永慶房屋業管部協理謝志傑表示，年後看屋量與1月相當，民眾購屋意願仍高，加上買方逐漸認同價格，考慮期縮短。貨幣寬鬆、低利環境續行下，高資產族群開始思考如何對抗通膨，近期換屋族群、高資產族群進場購屋增加，帶動中高總價產品交易回溫，具備地段、產品稀有性等優勢物件，最受高資產客戶、換屋族群青睞，預期今年第一季房市交易量可望較去年同期增加二成。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，去年1、2月疫情開始爆發，交易量縮導致比較基期較低，今年1、2月延續去年交易量復甦反彈格局，雖然打炒房政策陸續出爐，但目前市場以自用型買氣為主，政策聚焦打炒房對於自用客影響有限，加上今年景氣可望復甦與台股創高，都有利民眾購屋信心提升。

中信房屋總經理張世宗指出，去年底政府打炒房、今年初「部桃醫院」疫情一度升溫，使房市略降溫，但年後來電詢問量仍持續增加，網路物件點閱率提升近5％來看，民眾對房地產的需求並未退燒，隨著政府調控房市政策明朗，房市可可望由觀望擔憂轉為樂觀穩定。

(工商 )