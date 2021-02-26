胡宇威、葉星辰、黃薇渟主演東森《王牌辯護人》熱播中。劇中葉星辰幼時目睹父親黃騰浩慘死眼前，讓她心中產生多年陰影。最新劇情中，胡宇威、葉星辰一行人到黃騰浩當年曾走訪探查的地點，試圖能從中找出當年案件的真相。而劇中三大帥哥律師胡宇威、路斯明、黃騰浩，都與葉星辰有連結，她樂喊幸運「這部戲跟三大天菜都有對到戲的人就只有我了。」

葉星辰跟胡宇威因案件結情，在一起後瘋狂撒糖閃瞎觀眾。路斯明也讚葉星辰是可愛、很棒的小女生，不時給她大拇指打氣，一旁工作人員都笑虧他充滿「父愛」。葉星辰透露，多年前曾和黃騰浩飾演夫妻，當時劇情沒有對話，這回演父女，兩人依舊沒任何互動，葉星辰笑說「從現世情人到前世情人，我跟騰浩哥都很不熟的感覺。」

劇中黃薇渟、高英軒私下諜對諜互探敵情，表現上卻呈現郎才女貌的甜蜜假象，高英軒還當著黃薇渟媽媽潘慧如面向她求婚，讓黃薇渟直呼壓力山大，「如果另一半毫無預兆，還當著親友面前這樣求婚的話，其實壓力很大，根本是半強迫答應的感覺啊，換成是我自己完全無法接受，還可能當場就拒絕他。」

胡宇威、葉星辰一行人追查當年懸案真相。（東森提供）

黃騰浩飾演已故的田真律師。（東森提供）

黃薇渟劇中遇求婚卻直呼壓力大。（東森提供）

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