有網友發現好市多的香蕉核桃馬芬內含禁用原料「不完全氫化植物油」，對此業者表示，這僅是標示錯誤，商品內容沒有食安疑慮。(圖擷取自Costco好市多 商品經驗老實說)

美式賣場好市多商品種類廣份量大，是不少人掃貨、搶便宜的首選地。不過近日有民眾發現，賣場內的「香蕉核桃馬芬」原物料竟含2018年時早已宣布禁用的「部分氫化植物油」，讓大批民眾擔憂食安是否出現漏洞，對此，業者今緊急回應，表示商品完全沒有問題，僅是「標示錯誤」，而賣場內的香蕉核桃馬芬原料標示已更新為正確版本。

有網友昨(25日)在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上分享，他發現好市多販售的香蕉核桃馬芬，原料中竟含有部分氫化植物油，他進一步指出，這款原料早在2018年就被禁用，讓他相當震驚，擔憂食安是否出包，「為什麼現在還會有這個成分呢？」

而此消息也被轉載至PTT，原PO表示，好市多販賣的這款馬芬口味眾多，CP值高，是他常購買的商品之一，不過日前在社團看到這樣的消息令他擔憂，更進一步指出，「不完全氫化油」因為含有反式脂肪，美國藥物食品管理局(FDA)早在104年就禁止使用在食物中，而我國也在107年明令禁用，「但是好市多卻持續使用，也不確定賣場其他麵包點心有沒有使用，這算不算是重大的食安漏洞呢？」

中時新聞網致電好市多，業者表示該商品上的「部分氫化植物油」是標示錯誤，由於香蕉核桃馬芬先前停售過一陣子，不是常態性商品，近日又再重新上架，才會不小心將先前商品標籤誤貼，而業者已在發現當下下架產品，目前賣場內為更新後的正確版本，但該商品內容物完全沒有加入禁用成分，消費者可安心購買。

(中時新聞網)