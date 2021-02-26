台中市患有思覺失調的黃姓男子日前突然想不開，向年邁老母表示想自殺後，即跑出家門，他的母親追不上兒子、連忙尋求烏日警分局大肚分駐所協助，副所長張家隆獲悉後到處尋找，果然見黃男在沙田路加油站旁企圖喝汽油，張立即趨前、以一記大外割壓制住黃，救回他一命。

警方表示，24日傍晚約6時許，黃母焦急地到派出所求助，表示兒子不知為何突然徒步離家，還說要買農藥自殺，因兒子患有思覺失調，很擔心他想不開，不斷追趕又追不上人，只好拜託員警協助。

張家隆及警員張嘉紋立即帶著黃母外出尋找，果然在沙田路一段的路旁，發現黃男正站在路邊徘徊、神情茫然，口中還念著「要喝農藥自殺」，沒想到，黃男接著看到一旁加油站，竟衝進去拿起油槍塞進嘴巴、意圖喝汽油自殺，張家隆機警衝上前壓制住黃男，才避免憾事發生。

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