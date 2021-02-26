野村投信榮獲衛生福利部國民健康署頒發「健康職場認證」，顯示野村投信致力為員工打造工作生活平衡、健康運動的職場環境，成果備受肯定。目前投信業者中，只有四家業者獲得此殊榮，充分顯現野村投信對員工的重視與用心。

為了打造樂活職場，野村投信營造快樂健康的工作環境，辦公室除了為無菸環境，還貼心的為員工準備舒壓按摩、溫馨哺乳室、10元自動販賣機以及加班小點心。此外，公司也提供同仁彈性工時來兼顧工作與家庭的平衡、優於勞基法的休假制度以及生日假和健檢假等福利。

在健康推動職場方面，除了每層辦公室均有血壓脈博機，讓員工能隨時掌控身體狀況，更依據年齡、性別與作業環境特性，規畫適當的健康檢查方案，同時針對年度健康檢查之結果評估分析，辦理員工同仁健康關懷追蹤及健康講座課程，如飲食指導、簡易伸展與物理治療等課程。公司更有醫生及護理師，分別在每一季和每一個月到公司提供服務，關心每一位同仁的身心理需求。此外，為鼓勵同仁在工作之餘，也能有健康優質的活品質，公司用心規劃健走競賽等健康促進活動。

硬體方面，野村投信在工安方面尤其重視預防及風險評估，辦公室設置AED（自動體外去顫器)，並請專業人員至公司教導同仁CPR心肺復甦術以及使用相關器材，提升員工危機處理應變能力及急難救護等技巧。

野村投信積極回饋社會，善盡良好企業社會公民之責，除了照顧自家員工，更希望能將愛心及影響力擴大，因此已連續三年與KPMG、台北101及證交所共同舉辦「愛市集」公益市集，由同事擔任志工協助社福團體與社會企業設攤募資，進一步將愛心及溫暖貢獻給社會。

(工商 )