市長陳其邁（右二）表示此工程是高雄鐵路地下化「最後一哩路」。（袁庭堯攝）

9天後將開放「站西路」6車道雙向通車。（袁庭堯攝）

「站西路」臨時車道採6車道雙向設計。（袁庭堯攝）

高架橋本體2個月內拆除完畢。（袁庭堯攝）

高雄中博高架橋27日凌晨正式開拆！結束17年交通替代任務，不少高雄人特地趕到現場、趁拆除前拍照留念，27日起一連9天先拆除南北兩端引道，其餘橋體2個月內拆除完畢。市長陳其邁表示，此工程是高雄鐵路地下化「最後一哩路」，未來該地區將成為城市交通轉運中心。

中博高架橋連接中山路及博愛路，前身為1987年通車的「中博地下道」，2003年5月配合鐵路地下化工程竣工通車啟用迄今。高架橋南北引導拆除後，將進行舊站遷移、旅館大樓、站東道路及結構工程。

「我選舉時說2年拼4年，這工程是9天拼2個月！」陳其邁強調，高雄的鐵路地下化、車站再造工程是全台城市治理的新典範。綠園道工程擁有8個中央公園面積綠地，如同項鍊般，串起新高雄車站這顆鑽石。

陳其邁特別交代，舊高雄車站前的紅色鯉魚雕像一定要找回來，恢復城市記憶。他最後也深深一鞠躬，感謝橋邊市民的包容與支持，也感謝工務團隊的辛勞。

交通部鐵道局表示，舊高雄車站8月將再度移回高雄南北交通線軸心，挪移前將先進行建物基底補強，為了配合新地基高度，站體也將頂升214公分，接著直接向西平移57公尺，預計2022年1月就定位。

交通局也提醒市民，施工期間往來南北，多多利用東西向道路切換至中華、民族路替代行駛。9天後將開放「站西路」6車道雙向通車，南北兩端彎道更採藍、紅雙色醒目設計還佐以超高摩擦係數的鋪面，確保行車安全同時也舒緩南北向交通。

待9月「站東路」完工，站區環抱道路將進行南北車道分流。站東路為北向專用道，站西路為南向專用道，用路人屆時可配合中山建國路、博愛九如路口原號誌燈行駛，穿越高雄車站。

(中時 )