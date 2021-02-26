緬甸軍方發動政變，民眾上街抗議，但政變近一個月，衝突情勢逐漸升高。今天在第一大城仰光首度發生軍警開槍驅離抗議民眾事件，還有外國記者遭到警方逮捕。

在社群媒體推特和臉書上傳的照片顯示，緬甸軍警今天早上在仰光大學附近開槍驅離和平的抗議者，並逮捕手無寸鐵的示威者。除了示威者，今天在仰光還有一名日本記者遭到警方逮捕。而在瓦城（Mandaly，又稱曼德勒），有大批的醫護人員和工程人員上街持續抗議政變。

仰光一位不具名的媒體工作者告訴中央社，很明顯地今天在仰光衝突情勢升高，原因可能是因為28日將有另外一場大規模遊行，3月1日是法院要開庭審理國務資政、緬甸實質領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）的案子，軍方認為是時候要做出回應。

由台灣、泰國、香港和緬甸網友組成的奶茶聯盟（Milk Tea Alliance）在推特呼籲在東南亞及香港和台灣的盟友在28日共同發起活動，支持緬甸。泰國的學運團體自由青年（Free Youth）將在當天號召支持者聚集於民主紀念碑（Victory Monument），要求軍人退出政治及改革王室。

緬甸第2大城瓦城日前發生軍警實彈對付無武裝的平民，甚至造成民眾死亡事件；緬甸北部克欽邦（Kachin）首府密芝那市（Myitkyina）也頻傳軍警暴力對付抗議民眾。

相較之下，第一大城仰光（Yangon）自政變以來的遊行示威較為和平，但這兩天變了調，昨天有軍方支持者上街，甚至用管子、刀子和彈弓攻擊對他們發出噓聲的民眾。

緬甸軍方1日發動政變，逮捕翁山蘇姬與她所屬的「全國民主聯盟」（NLD）多名領袖。緬甸民眾發起公民不服從運動，連日來全國各大城市都有大批民眾走上街頭抗議。

(中央社)