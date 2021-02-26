【政新鮮】蘇貞昌2024覬覦總統大位？王淺秋狠酸：真的要輸真慘

行政院長蘇貞昌近日大動作整頓國營事業，外界質疑他是想要資源一把抓，有參選2024總統的意圖，資深媒體人王淺秋接受《中時新聞網》訪問表示狠酸，蘇貞昌的全民共識就是「顧人怨」，如果他真的想跳出來選恐會變成「輸真慘」，而且他現在動作頻頻野心外露，民進黨內一定會有很多人提前防備、擋著他，派系角力也將迎來一場腥風血雨。

王淺秋指出，很多的證據跡象都顯示，2019年民進黨總統初選時，蔡英文打敗賴清德出線角逐總統連任，蘇貞昌就是背後功臣，因為他是網軍頭頭，每年行政院有這麼多預算拿來養網軍，他很擅長議題動員及炒作，會用仇恨的言語霸凌羞辱帶風向，讓他的支持者因此仇恨某個群組，痛批「蘇這種仇恨的創造者如果真的要來選台灣的總統，我相信民進黨應該是會剉咧等，因為人民眼睛是很雪亮的，一定會把他給刷掉。」

「夜路走多了總會碰到鬼，囂張沒有落魄的久，總有一天吃緊弄破碗，現在就等著真正民意的覺醒，人民會給他們最大最大的報復」，王淺秋痛批，民進黨一貫的伎倆跟手法就是用騙的，為鞏固自己的政權，操弄人民恐懼販賣「芒果乾」，想盡辦法在各部會、國營事業單位安插親信，所有吃香喝辣都進他們自己的口袋，如此充滿政治算計的作為實在令人搖頭。

(中時新聞網)