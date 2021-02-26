由於美中角力，美國政府祭出華為禁令，促使華為在高端晶片斷供的危機下不得不另謀出路。外媒爆料，華為將與央企所屬的長安汽車及北汽集團進行合作，推出自有品牌電動汽車，並有望在今年推出部分車型。

《路透》報導，兩名消息人士表示，華為正在與國有的長安汽車、北京支持的北汽集團所屬藍谷新能源技術公司，進行討論並計畫生產自有品牌的電動汽車。

報導指出，華為將面臨近兩年的美國制裁，這意味著華為營運的方向可能發生了重大轉變，因為該制裁削減了其與主要供應鏈的聯繫，迫使其出售部分智慧型手機業務以保持華為的營運。消息人士透露，華為內部已經開始著手設計電動汽車，並與供應商接洽，以期今年正式啟動電動汽車的生產。

不過，華為發言人否認此項計畫，強調「華為不是汽車製造商，但是，通過ICT（訊息和通信技術），我們的目標是成為面向數字汽車和新型組件的提供商，使汽車OEM能夠製造出更好的汽車。」，而在此之前，華為創辦人任正非為了澄清華造車的傳言，還曾放話，「以後誰再建言造車，干擾公司，可調離崗位，另外尋找崗位。」

此外，與福特汽車公司合作的重慶長安汽車拒絕對此做出評論。北汽藍柏沒不願回應評論請求。

(中時新聞網)