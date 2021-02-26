中正大學犯罪防治研究所25日公布最新的治安滿意度調查，民眾對「法官公平審判」項目十分不信任，滿意度只有26.7％，相較2019年的36.4％再降近10％，犯防所推論，去年許多判決像是殺警案等，都讓民眾不滿意，加上又爆發法官收禮涉貪案件，可能都有影響。

中正大學研究指出，在「法官可公正公平審理、判決刑事案件」的問卷中，民眾「非常滿意」者僅有2.5％、「滿意」者有24.2％、「不滿意」者有41.9％、「非常不滿意」者有31.3％，有72.3％的民眾都不滿司法判決。

中正大學教育學院院長鄭瑞隆說，以鐵路殺警案為例，一審無罪，二審卻改判17年徒刑，前後落差極大，社會當然無法輕易接受，他認為司法院仍要加強與民眾溝通，否則大眾不了解每個法官獨立審判的性質。

2020年治安滿意度方面，民眾對整體治安滿意度為61.6％，較2019年的66.5％略降，但對檢警辦案多持肯定與支持。

中正大學犯防所這次的治安調查，自2020年1月11日至12日進行，以電訪方式訪問1835位民眾，在95％的信心水準下，抽樣誤差最大為正負2.29％，另以「多重反覆加權」方式進行加權統計得到這次結果。

(中時 )