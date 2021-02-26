日本前桌球好手福原愛5年前與台灣桌球國手江宏傑結婚，兩人婚後育有一對寶貝子女，感情恩愛令人羨慕。然而福原愛近來就因為在節目中透露想搬回日本、一向不離身的婚戒無端摘除，加上與老公許久沒在社群上互動，被外界質疑婚變，雖然江宏傑已出面澄清，表示老婆3月就會回台灣了，但日媒又報導指出，小倆口其實隔閡越來越深了。

福原愛、江宏傑瘋傳5年婚變，江宏傑昨日出席《全明星運動會》第二季首播記者會，親自出面破除謠言，稱傳言對他們不會影響，還透露老婆是因奧運規劃回日本，3月就會返台了。

福原愛2天前曾PO出露臉近照，被網友認為好像剛哭過。(取自福原愛微博)

只是在江宏傑澄清不久後，日本八卦媒體《女性SEVEN》又透過一位福原愛身邊親近人士的說法，得知了小倆口婚姻狀況。這位乒乓球界人士爆料，福原愛早在1年多前，就考慮將活動據點轉回日本，並拒絕受訪有關比賽以外的內容。

爆料者更稱，福原愛、江宏傑目前逐漸在為分居做準備，還說福原愛這次回日本主要是因為擔心媽媽千代的病情，希望讓媽媽感受幸福，但老公無法拋下在台灣的工作，小倆口隔閡因此日漸加深。

福原愛婚變傳言瘋傳，她2天前才在微博PO出一張露臉近照，有感而發地寫下「2015-2021變老了嗎」，臉上疲態令人擔心不已，更有網友忍不住留言「為什麼像剛哭過」、「眼睛略微有些紅腫，是熬夜了嗎？」、「眼睛腫了」、「憔悴了些」，就怕福原愛受傷害。

(中時新聞網)