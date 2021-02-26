受到全球氣候變遷等因素影響，水環境急遽變化，全台今年旱象持續嚴峻，為達到節約用水目的，中龍鋼鐵配合政府節水目標，目前自主節水率已達11％，該公司強調，現在已經停止以自來水用於澆灌、沖洗外牆等非急需用水，盼與民眾攜手度過上半年的缺水難關。

中龍公司指出，建廠以來就勵行用水管理及致力於回收水再利用工作，近年來也持續透過製程改善，以最佳調度模式節約用水量，近3年用水回收率均達98.5％以上，每滴水可充分利用4次，目前整體用水量也由原建廠初期的每日10.5萬噸降低至每日5萬噸，節水成果獲得工業局及水利署的肯定。

中龍強調，目前整體用水量僅約為原建廠估計值的47％，近3年的用水回收率均達98.5％以上，但秉持好要更好的信念，近日也配合台中市府水利局、推動「福田放流水回收再利用計畫」，將來完工可供應中龍每日5.8萬噸再生水，在限水期間更可降低民眾及產業用水衝擊。

(中時 )