高市寶山櫻花公園櫻花盛開，花期約到3月上旬。（高市原民會提供／柯宗緯高雄傳真）

高雄夢時代也打造「櫻花林」，讓民眾在市區能感受到偽出國的fu。（柯宗緯攝）

高雄夢時代也打造「櫻花林」，讓民眾在市區能感受到偽出國的fu。（柯宗緯攝）

國際新冠肺炎疫情嚴峻，偽出國持續發燒，真假櫻花季PK吸客，寶山二集團櫻花公園櫻花盛開美不勝收，彷彿置身仙境。夢時代布置10米高櫻花樹，3月將辦「迪士尼粉萌野餐日」令人少女心噴發。而228連假展開，高雄多家飯店逾8成滿，成績亮眼。

高雄福華飯店推出「開工接著玩」住房專案，三天兩夜平均一晚不到2500元，吸引不少客人預訂。2月27日住宿率逾9成，2月28日當天8成。業者分析，主因無法出國，還有過年期間北部疫情關係，很多北部人沒有返鄉或到南部玩，剛好趁這波連假疫情趨緩來觀光。

高雄翰品酒店連假住房已達9成，針對3月住房促銷，將推出「雲朗好友日」買一晚送一晚活動。高雄福容飯店推「雄前行」住房專案，連著兩晚送遊愛河，住宿8成滿。

另外，高雄市桃源區寶山里二集團成為賞櫻勝地，坐落在海拔約1500公尺山區，有近5000株的各種櫻花，綻放爭艷不已，滿滿的桃紅色山櫻、吉野櫻、河津櫻等。

高市原民會主委阿布斯表示，櫻花從1月底至3月上旬陸續綻放，目前粉嫩色「粉紅佳人」爆炸性開花，近乎全開，讓山林呈現一片粉紅色系；原民會也輔導寶山假日市集，歡迎民眾連假造訪，賞櫻賞鳥，走訪周邊咖啡園、茶園體驗農事，享受原鄉部落輕旅行。

夢時代則在時代廣場的10米高櫻花樹舞台，還有小熊維尼場景在樹下一起浪漫賞花，3月13日起一連兩個周末假日舉辦「迪士尼粉萌野餐日」，邀來12組藝人演出及超過60攤粉萌市集。

(中時 )