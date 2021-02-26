鄭姓山友在距離登山口約1.3公里處，不慎摔落山谷。圖為山友拍攝傳回消防局現場畫面。（花蓮縣消防局提供／王志偉花蓮傳真）

一行5人登山隊，攀登屏風山，其中39歲鄭姓男子，不慎墜落山谷，消防局獲報，根據同行友人回報，鄭男已呈現OHCA（到院前心肺功能停止），警消已集結上山救援，預計晚間可接觸傷者。

花蓮縣消防局指出，這支5人登山團，今天原定攀登屏風山，但下午2時許，鄭姓山友在距離登山口1.3公里處，不慎摔落山谷，同行隊員下切尋人，在溪谷發現鄭男，左手腕開放性骨折，已經失去呼吸、心跳，隊員接力實施心肺復甦術。

消防局救災救護第一大隊指出，屏風山沿途山谷落差約70公尺，且山區陰雨天，事發地點、天候都不利空勤吊掛作業，初步規畫，今晚接觸患者後，將他搬抬下山，預計需6至7小時。新秀分隊集結太警隊、太管處人員已經正在趕往的途中。

屏風山位於太魯閣國家公園西南部，名列台灣百岳，山高約3250公尺，附近接連奇萊北峰、石門山等，屏風山單程約9.6公里，無須申請入山、入園證，是熱門登山點，不過，去年7月、12月分別有山友墜谷殞命，已被太魯閣管理處列為意外事故熱點之一，登山客不得不慎。

(中時 )