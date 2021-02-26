外資在上市賣超944.17億元，若加上上櫃就逼近千億元大關，據統計，光是賣超台積電一檔就近390億元，賣超鴻海63.8億元居次，對個股賣超逾10億元的上市櫃股共有14檔，合計金額達691億元，占了約七成的比重。
據CMoney統計，外資今天大提款台積電，賣超近達390億元，鴻海63.8億元，另對聯電、聯發科、台達電、友達、群創等都賣超二、三十億元以上，再加上對國巨、國泰金、環球晶、富邦金、大立光、佳格、群聯等都賣超10億元，合計就超過691.5億元。
(工商 )
外資在上市賣超944.17億元，若加上上櫃就逼近千億元大關，據統計，光是賣超台積電一檔就近390億元，賣超鴻海63.8億元居次，對個股賣超逾10億元的上市櫃股共有14檔，合計金額達691億元，占了約七成的比重。
據CMoney統計，外資今天大提款台積電，賣超近達390億元，鴻海63.8億元，另對聯電、聯發科、台達電、友達、群創等都賣超二、三十億元以上，再加上對國巨、國泰金、環球晶、富邦金、大立光、佳格、群聯等都賣超10億元，合計就超過691.5億元。
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