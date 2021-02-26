官股券商護盤買超162億元 史上新高 17:592021/02/26 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 外資26日賣超集中市場944.17億元，創下歷史單日新高，若加上賣超上櫃41.29億元，合計賣超985.46億元，也刷新歷史最大賣超；然而代表政策動向的八大官股券商，今日也大撒幣，買超162.45億元，同步寫下歷史最大單日買超。 去年9月24日外資曾出現當時史上第六大賣超，八大官股行庫護盤買超101.75億元，不但突破去年3月9日買超90億元的前高記錄，更創下史上首破百億元買超；今日買超162.45億元，進一步刷新前高紀錄。 《集中市場》外資賣超944億元 史上最大 涉炒股 高市議員黃明太50萬交保 (工商 ) #買超 #護盤 #大賣超 #前高 #官股券商 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《熱門族群》華航噴漲 成交量衝百萬張 12:162021/02/26 財經 熱門股－華航 外資大買多頭格局 04:102021/02/26 證券．權證 《金融》權證避險降稅、當沖降稅再延10年 賀鳴珩籲速放行 15:062021/02/26 財經 外資連二年大買 印度股市扶搖直上 04:102021/02/26 投資理財 元宵驚嚇 台積電慘殺 台股一度崩逾400點 09:032021/02/26 財經 15檔後市俏 自營商搶買 04:102021/02/26 證券．權證 自用買盤無懼打炒房 房仲前二月交易年增二成 17:322021/02/26 財經 《半導體》欣銓去年營運創3高 每股賺3.78元、擬配息2元 10:342021/02/26 財經 台股大屠殺兇手 外資倒貨944億破史上紀錄 超越次貸風暴 15:582021/02/26 財經 元大電動車N買氣夯 增發40萬張 04:102021/02/26 證券．權證 台股 多頭格局不變 04:102021/02/26 證券．權證 財經熱門新聞 台股大屠殺兇手 外資倒貨944億破史上紀錄 超越次貸風暴 - 財經 - 中央社 老美瘋砍 央企1招搶救華為 驚爆今年傳說新品要來了 - 財經 台積電殺到哪？專家爆慘崩價位 揭3大崩壞理由 - 財經 台灣做得出疫苗嗎？謝金河點名1家最有希望 - 財經 難怪679元殺下來 1張圖爆台積電山頂全散戶冤魂 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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