外資26日賣超集中市場944.17億元，創下歷史單日新高，若加上賣超上櫃41.29億元，合計賣超985.46億元，也刷新歷史最大賣超；然而代表政策動向的八大官股券商，今日也大撒幣，買超162.45億元，同步寫下歷史最大單日買超。

去年9月24日外資曾出現當時史上第六大賣超，八大官股行庫護盤買超101.75億元，不但突破去年3月9日買超90億元的前高記錄，更創下史上首破百億元買超；今日買超162.45億元，進一步刷新前高紀錄。

(工商 )