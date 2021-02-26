元宵佳節來臨，湯圓、元宵成為人手一碗的應景美食，卻容易使民眾吸收過多營養導致肥胖，中壢天晟醫院營養師梁嘉麟給出4點建議，分別是當日主食減量、減少過多糖分、增加蛋白質、纖維素攝取以及細嚼慢嚥，他也提景患有糖尿病的民眾應酌量食用，避免血糖控制不佳，衍生其他疾病。

年假剛過，元宵節隨後而至，不少民眾因熱量攝取過多導致體重增加，紛紛向各家醫院減重相關門診資訊，尋求飲食減重建議。梁嘉麟指出，湯圓口味百百種，不變的是其有一半比例皆醣類組成，吃下包餡的鹹、甜湯圓5顆，就已達一碗白飯的熱量，因此食用時可將當天的主食減量，避免熱量爆表。

由於包餡的甜湯圓已添加不少糖分，梁嘉麟建議民眾烹煮時，只要以清水煮滾即可，無須再加入額外的精製糖，至於一般的紅白小湯圓，熬煮甜湯時可以紅棗、龍眼乾及白木耳等天然食材帶出甜味，取代部份砂糖，湯底也可換成牛奶、豆漿，補充蛋白質，或加入富有膳食纖維的白木耳，維持腸道機能。

食用鹹湯圓則須注意營養均衡，梁嘉麟說，客家族群常吃的鹹湯圓，可在鍋內加入各式蔬菜、瘦肉絲、雞蛋及香菇等食材，增加蛋白質及纖維質的攝取，維持營養均衡，避免讓澱粉佔去大半。

梁嘉麟說，湯圓屬糯米製品，難消化也難咀嚼，建議牙口不好的老人家與孩童，別一大口吞下，以免噎到，至於有糖尿病的患者，吃湯圓應景時，也務必嚴加控管當日醣類攝取量，建議食用1、2顆後，就須少吃半碗白飯，避免血糖升高太快。

(中時 )