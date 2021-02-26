228事件74周年前夕，總聯合國NGO世界公民總會、法稅改革聯盟等25個民間團體，26日共同舉辦「二二八公權力濫用之反思」研討會，近30位中外專家學者提醒，民主法治國家不能將錯就錯，轉型正義不應侷限於特定事件或期間，迫害案件應得到更正及平反。學者提到被稱做「法稅228」的太極門案件，認為該案延宕25年仍未平反，須平等對待，實現轉型正義與社會正義。

聯合國／NGO世界公民總會副主席暨太極門掌門人洪道子博士指出，228是一道重大的民族傷痕，提醒執政者謹記歷史的借鏡，落實保障人權與自由的可貴。平反所有冤錯假案，達到沒有濫權起訴、沒有枉法裁判，讓刑罰與稅賦不再是國家給予人民的兩大痛苦。

義大利新宗教研究中心(CESNUR)創辦人及董事Dr. Massimo Introvigne則指出，太極門在刑事法院和行政法院打贏了官司，但國稅局官僚不顧明確裁決，繼續對太極門非法課稅，非法二度拍賣，沒收原本要興建太極門道場的土地。太極門案件的解決，將是對台灣民主的重要考驗。

中國宗教徒協會理事長明光法師表示，太極門師徒自費自力行遍世界101國推動愛、良心與和平的理念，深獲國內外各界肯定及讚揚。太極門案經最高法院96年判決確定無罪無稅，國稅局終於將其中五個年度與敬師禮相關的課稅處分更正為0，但是相同事證的81年度仍遭違法強行課稅、違法強行拍賣太極門道館預定地。呼籲行政機關應撤銷違法拍賣及撤銷違法課稅處分，停止迫害人權。

台灣財經刑法研究學會理事長陳志龍教授認為，太極門案，審理單位偽造1980位自救會假成員及31億元的虛偽金額，整，更有電台節目糾出太極門案中的108個「假」。呼籲財政部就可解決，司法確認稅單自始無效，依稅捐稽徵法第28條稅務機關自知有錯誤退還或者撤銷稅單等都可解決，若遲未解決，立法訂定太極門平反條例來解決。

前考試院考試委員暨中華政府與公共事務學會理事長黃錦堂則指出，如果我們對228有省思，剩下81年度因為有確定判決，尚未平反，從法治國家合理性來講，是難以忍受。主張國稅局應該依行政程序法第117條、128條程序重開，撤銷課稅處分。

台灣陪審團協會副理事長張靜律師指出，侯寬仁檢察官偵辦太極門案涉犯8項重大違法，監察院並移送法務部從嚴究責議處，等到太極門案三審確定無罪無稅後，卻主張公務員懲戒法時效均已逾期，完全無法再去懲處，還升任法務部廉政署副署長，足證時效制度產生極壞的負面影響，行政懲處之時效規定，應予廢除。

聯合國／NGO世界公民總會主席Dr. Rene Wadlow表示，2月20日聯合國世界社會正義日，與台灣228紀念日具有相同重要的歷史意義，提醒當政者，唯有尊重所有人權和基本自由，方能實現社會發展和社會公義，人民才是支持民主國家進步的最大資產。

(中時 )