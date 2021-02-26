桃園市拉拉山各品種櫻花接力盛開，年假以來吸引大批遊客上山，欣賞豔紅山櫻花的浪漫風采，賞櫻盛況讓北橫公路台7線出現大量車潮，停車場更是一位難求，但本周賞櫻熱點恩愛農場富士櫻、中心路昭和櫻近乎滿開，大溪警方也針對重點路段執行交通疏導，避免車輛回堵打壞出遊興致。

時值賞櫻時節，位於桃116線的中心路、中巴陵櫻木花道及拉拉山遊客中心向來成為追櫻必經之地，大溪警方表示，桃116線往中心路進入恩愛農場方向，進、離場時均以整點放行，欲前往其他民宿、露營區的旅遊車輛，則須至拉拉山遊客中心取證才能放行；若農場停車位停滿，建議可改至上巴陵停車場停車。

大溪警方指出，自復興下山時，可走替代路線避免塞車，往新竹方向者可行駛桃118線羅馬公路往新竹關西，往台北方向可由台7乙線往新北三峽。遊客可隨時收聽警廣，公路總局也在慈湖、羅浮地區設置CMS電子看板，告知駕駛前方路況。

復興區公所秘書周星文分析，遊客自台7線上山後，約至32.5k會遇上過往坍方路段，可通行路幅小，形成首個回堵點，接著榮華大壩、上巴陵段，由於須爬坡向上，該地路小彎多，要是車輛瞬間過多，回堵將達5公里以上。他建議，若想避免塞車，遊客可在7點前入山，或提早至3點下山。

目前恩愛農場富士櫻、中心路昭和櫻近乎滿開，山紅景象浪漫無比，風景管理處長廖育儀指出，下周將換拉拉山遊客中心吉野櫻、千島櫻滿開，詩朗步道櫻花坡花況也佳，是上山追櫻的大好時節，建議民眾上山前可查看桃園智慧遊APP，若旅遊燈號轉黃、紅，就不建議再去人擠人。

(中時 )