針對民進黨指控國民黨推動反萊豬、公投綁大選公投案，呼籲民眾支持護藻礁公投等是「提籃假燒金」，國民黨表示，無論是進口萊豬或是破壞藻礁，都是蔡政府作為當家者最壞的示範，不僅在食安議題上，以行政命令直接跳過與民眾溝通的機會，面對環團的抗議，執政邁入第5年，竟然只會甩鍋前朝，蔡英文總統面對自身「藻礁永存」承諾跳票，更是絲毫不檢討。

國民黨表示，反萊豬公投進入第二階段連署不達50天，就快速衝破70萬，統計至今天下午4點，已達70萬6917份，直接創下2017年《公民投票法》修正以來，最短時間、最高連署份數的紀錄，凸顯了民眾對於蔡政府進口萊豬政策極大的憂慮、恐懼與不滿，且連署書數量仍在持續增加中。

國民黨質疑，反萊豬連署有超過70萬人親筆簽名參與，藻礁公投則是環保團體與桃園在地居民號召發動，民進黨竟然傲慢以為這是一黨之私可以做到？民進黨說藻礁是科學議題，不應淪為政治角力，卻持續扭曲事實，甚至反過來系統性攻擊、指控環團與在野黨。

國民黨指出，2017年蔡政府時期中油提出的開發案就是232公頃，民進黨卻謊稱僅有23公頃；2018年出現環評爭議時，時任行政院長賴清德下指導棋，喬環評喬到前環保署副署長詹順貴請辭求去；這些都是政治操作，政治力介入的痕跡斑斑可考。

國民黨痛批，蔡政府從民進黨中央發言人到行政院長蘇貞昌、經濟部，沒有一個人敢面對蔡政府任內的232公頃中油開發案。蔡英文總統背叛了環團，竟然還扭曲事實，完全忘記民進黨是受到在野黨與環團的壓力，才「被迫」將開發案改為23公頃，過去寫下的「藻礁永存」如今看來格外諷刺。

(中時 )