法務部調查局26日公布最新一波簡任人事異動，29人異動名單中包括17位獨立站主任調動，偵辦王炳忠違反《國安法》案件的葉麗卿，由新北市調處雙和站主任，調升國安站主任，資安站主任張尤仁升任資通安全處副處長後，資安站主任由馬祖調查站主任廖崇賢調升接任。

調查局簡任人員異動如下：

1、新北市調査處板橋調査站主任李詒順調升宜蘭縣調査站主任

2、台北市調查處大安調查站主任劉怡聖調升基隆市調查站主任

3、新北市調査處重新調查站主任何復生調升新竹市調查站主任

4、台北市調查處中山調查站主任陳白立調升新竹縣調查站主任

5、航業調査處台中調查站主任林添進調升苗栗縣調查站主任

6、航業調査處高雄調查站主任陳宇源調升南投縣調查站主任

7、台中市調査處機動工作站主任調升張序立雲林縣調查站主任

8、桃園市調査處機場調査站主任馬忠亮調升嘉義市調查站主任

9、台北市調查處士林調查站主任劉永金調升嘉義縣調查站主任

10、台中市調查處豐原調查站主任蔡健崇調升屏東縣調查站主任

11、高雄市調查處岡山調査站主任陳慧明調升花蓮縣調查站主任

12、高雄市調查處鳳山調査站主任謝雯欽調升台東縣調查站主任

13、台南市調査處新營調査站主任林金生調升澎湖縣調查站主任

14、台北市調査處機動工作站主任吳月萍調升北部地區機動工作站主任

15、高雄市調查處機動工作站主任高吉川調升南部地區機動工作站主任

16、新北市調查處雙和調查站主任葉麗卿調升國家安全維護工作站主任

17、馬祖調查站主任廖崇賢調升資安工作站主任

18、台北市調查處政經調查站主任林維成調升台北市調查處中山調查站主任

19、台南市調查處府城調查站主任張傳志調任國內安全調查處專門委員

20、台南市調查處簡任祕書蕭祖勇調任督察處簡任督察

21、花蓮縣調查站主任林永朋調任督察處簡任督察

22、台中市調査處台中調査站主任徐國楨調任祕書室專門委員

23、督察處簡任督察朱定樑調任政風室簡任督察

24、航業調查處簡任祕書史維中調任新北市調查處簡任祕書

25、桃園市調查處桃園調查站主任成尚華調任桃園市調查處簡任祕書

26、南投縣調查站主任張德華調任台中市調查處簡任祕書

27、台中市調查處簡任祕書曲國安調任航業調查處簡任祕書

28、高雄市調查處前鎮調査站主任侯集仁調任台南市調查處簡任祕書

29、台南市調查處機動工作站主任汪志明調任幹部訓練所簡任祕書

(中時 )