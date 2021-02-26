2021台灣好湯票選開跑，高市觀光局為六龜不老溫泉催票。（高市觀光局提供／柯宗緯高雄傳真）

2021台灣好湯票選開跑，高市觀光局為六龜不老溫泉催票。（高市觀光局提供／柯宗緯高雄傳真）

交通部觀光局舉辦「2021年台灣好湯溫泉區金泉獎、十泉十美獎網路票選活動」，即起至3月底。高市觀光局26日為六龜寶來不老溫泉催票，呼籲民眾每天投票，可抽溫圈住宿券、泡湯券，「你的一票，決定高雄寶來不老溫泉脫穎而出的關鍵」。

「台灣好湯」活動盤點台灣全區19大溫泉區域，票選活動持續到3月31日止，民眾只要擁有FB帳號就可加入會員參加投票，每人每日最多可以投7個溫泉區，可抽iPhone 12等多項獎品。

高市觀光局指出，不老溫泉源頭為荖濃溪支流的溪谷，溪水終年高溫，溫度介於40至50度間，泉質是道地的弱鹼性碳酸泉。水質清澈無臭，洗滌後皮膚滑膩，據聞有消除疲勞、去除酸痛效果，因此洗後「返老還童、長生不老」傳聞不逕而走，故取名不老溫泉。

高市觀光局長周玲妏表示，228連假歡迎全國民眾來不老溫泉「回春」，民眾除到六龜不老溫泉區泡湯，還可走訪六龜之心、六龜大佛、旗山老街、寶來花賞溫泉公園、南橫天池等景點。

周玲妏也推薦，遊客體驗當地山茶、特色餐點，在寶來大街品嘗梅子入菜美食，晚上入住當地優質旅宿，隔天再到茂林生態公園賞紫斑蝶、品味原民文化與美食，連假期間來場賞蝶泡湯之旅，體驗東高雄獨特山城後花園慢食、慢旅、漫步調的緩慢「心」旅遊魅力。

(中時 )