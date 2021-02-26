心悅生醫(6575)執行長蔡果荃表示，Ω晶型的苯甲酸鈉，具有更佳的物化特性以及生物利用度，較其他晶型之苯甲酸鈉更為優越、更具潛力成為新一代更具療效的創新中樞神經疾病藥物。

心悅預計27日參加臺灣生物精神醫學暨神經精神藥理學學會，舉辦的2021 聯合春季學術研討會暨腦刺激工作坊，主題為「新穎的Ω晶型苯甲酸鈉展現更佳的溶解度、生物利用度及抗精神病之效果」

蔡果荃表示，苯甲酸鈉是右旋胺基酸氧化(酉每）抑制劑，苯甲酸鈉已被證明，可經由抑制右旋胺基酸氧化(酉每）而提高右旋絲氨酸在大腦神經突觸間的濃度，故可進而提高谷氨酸NMDA受體功能，而具抗精神病及改善失智症之效果，然其劑量的效能並非突出，必須使用高劑量。

他說，苯甲酸對人類文明有重大長遠的貢獻，最早於16世紀，法國曠世奇才Nostradamus 於1556年發現並描述安息香膠的乾餾作用及純化，後由Alexius Pedemontanus和Blaise de Vigenere分別於1560年和1596年確認。在1875年，Salkowski發現苯甲酸的抗真菌藥力。不僅於此，苯甲酸及其鈉鹽、苯甲酸鈉，也是常用的食品保存劑，但食物中的含量遠遠未達治療效果。

蔡國荃指出，NMDA受體主導大腦之認知、記憶、思考、情感功能，苯甲酸鈉之初步人體臨床實驗亦發現其有益於治療失智、精神分裂病，為使苯甲酸鈉具更佳療效，心悅發明Ω晶型之苯甲酸鈉為嶄新的原料藥。而研究中也發現，Ω晶型的苯甲酸鈉因為具有更佳的物化特性以及生物利用度，較其他晶型之苯甲酸鈉更為優越、更具潛力成為新一代更具療效的創新中樞神經疾病藥物。

至於命名Ω-NaBen的緣由，蔡果荃表示，乃因其他所有的晶型在藥物安定性的挑戰之下、皆會轉換為Ω-NaBen。Ω(omega)為希臘的最後一個字母、代表其為終極最高價值苯甲酸鈉的意義。

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