美軍在敘利亞東部攻擊親伊朗武裝團體使用的設施，並表示，美軍駐伊拉克據點最近遭火箭攻擊，拜登此舉是在向伊朗傳遞訊息。敘利亞人權瞭望台組織說，有17名親伊朗戰士喪生。

這是拜登5週前就任總統以來，首度對與伊朗有掛鉤的團體採取軍事行動。美國國防部表示，美軍昨天在敘利亞與伊拉克交界處朝這些團體使用的邊境管制站發動空襲，炸毀「數個設施」。

美國國防部發言人柯比（John Kirby）昨天在聲明中說：「在總統拜登指示下，美國軍方部隊今晚稍早在敘利亞東部發動空襲，攻擊獲伊朗支持的武裝組織使用的設施。」

他說：「這些空襲是經授權後發動，以回應最近在伊拉克針對美國與聯軍人員的攻擊，以及持續對這些人員構成的威脅。」

柯比沒有說明昨天的攻擊是否造成任何死傷，但敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for Human Rights）表示，這波空襲在敘利亞阿布卡瑪市（Bukamal）附近擊中3輛載著彈藥從伊拉克駛進的卡車，造成至少17人死亡。

敘利亞人權瞭望台組織表示，所有死者都來自伊拉克國家資助的人民動員（Hashed al-Shaabi）部隊。人民動員是一個傘式組織，包含許多與伊朗有關係的小型民兵組織。

柯比說，這個地點是由真主黨旅（Kataeb Hezbollah）與薩義德烈士營（Kataeb Sayyid al-Shuhada）使用，他們是「人民動員」旗下兩個伊拉克什葉派武裝團體。

在美國發動這波空襲前，美國與對抗伊斯蘭國（Islamic State）聯軍在伊拉克使用的設施遭遇3起火箭攻擊。

其中一起是15日發生在伊拉克庫德族自治區首府阿比爾（Arbil）的軍事基地，造成一名平民與一名與聯軍合作的外國承包商死亡，另有數名美國承包商與一名軍人受傷。

華府日前才表明，願意與德黑蘭當局恢復協商，試圖挽救前總統川普退出的核子協議，但伊拉克最近發生火箭攻擊案，對剛上任的拜登政府構成挑戰。

柯比指出空襲規模「符合比例」，並說美軍是與外交措施一起行動，包括諮詢抗伊斯蘭國聯軍的美國夥伴。

他又說：「這個行動傳遞一個明確訊息：拜登總統將採取行動保護美國與聯軍人員。同時，我們刻意降低敘利亞東部與伊拉克的整體緊張情勢。」

(中央社)