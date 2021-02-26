美國當局今天表示，兩艘在中東值勤的美國海軍軍艦出現了2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）病例，其中一艘已在巴林靠港，另一艘也正駛向同一地點。

駐巴林第五艦隊發言人雷巴里奇中校（Rebecca Rebarich）說，兩棲船塢運輸艦「聖地牙哥號」（USS San Diego）上有十多名官兵確診，目前船艦已在巴林入港。

雷巴里奇告訴美聯社，所有陽性案例都已在船上隔離，至於靠港及醫療支援事宜也已和地主國政府及其衛生部協調。

雷巴里奇表示，另一艘軍艦為飛彈巡洋艦「菲律賓海號」（USS Philippine Sea），艦上有數人因可能染疫而接受檢查。這艘軍艦可望進港以展開進一步檢測。但雷巴里奇以「作業安全」為由，拒絕透露港口名稱。

聖地牙哥號可容納近700名人員；菲律賓海號則可載運逾300人。

美軍第五艦隊在中東地區的航道巡弋，隊上船艦經常在波斯灣（Persian Gulf）及荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）與伊朗緊張遭遇。

荷莫茲海峽扼守波斯灣出入口，通道狹窄，全球交易的石油有2成取道此處運送。

(中央社)