世界上許多國家均已大規模施打新冠肺炎疫苗，各界關注我國哪時可以施打，但衛福部長陳時中今指出，目前還無法確定打過新冠肺炎疫苗的人，是否仍有可能將病毒傳染給他人，因此他對於現階段開放讓打過新冠疫苗的人入境縮短隔離期也持保留態度，強調縱使疫苗涵蓋率很高的國家，也沒有在邊境管制上放鬆。

陳時中今天前往立法院備詢，民進黨立委蔡易餘問到，是否可能民眾打了疫苗後身上仍有新冠病毒，自己不發病，但傳染給別人？對此陳時中回稱，打了疫苗後可增加施打者自身的保護力，但當事人身上仍可能存有新冠病毒，而這種病毒是否具有傳染力、傳染力多強，則還在研究中。

隨後蔡易餘提到，未來可能有人要求只要有打過疫苗的人到台灣，就不用隔離14天，陳時中會受到很大挑戰。對此陳時中坦言當然會有壓力，但目前縱使疫苗涵蓋率很高的國家，也沒有在邊境放鬆，只是在其本國社區放鬆。

民進黨立委范雲質詢時則問到，政府是否會評估將醫事人員的家屬與維持社會基本運作的教育工作者，列入優先施打新冠疫苗的名單，對此陳時中坦言對於兩者都正在考慮中。

范雲質詢時還問到陳時中提過的旅遊泡泡可能會是哪些國家，會是帛琉或日本嗎？陳時中表示以日本目前的疫情狀況還無法考慮，會考慮帛琉這樣零確診的國家。

(中時 )