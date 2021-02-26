中國大陸宣布下個月禁止台灣鳳梨進口，總統今在臉書譴責，中國以突襲式的通知，單方面暫停輸入台灣鳳梨這件事，顯非正常的貿易考量，「我要表達譴責」。

蔡英文今在臉書以「挺農民，一起吃鳳梨」為題表示，必須嚴正澄清，2020年以來台灣鳳梨出口到對岸的合格率高達99.79％，所有農產品的出口，也一概會遵守國際規範，並配合輸入國家的要求。這次中國海關總署在沒有預警的情況下做出決定，對正常的貿易往來，一點幫助都沒有。

她說，她也要請農民朋友放心，所有國產的鳳梨中，約1成外銷對岸，針對這些部分，農委會除了繼續爭取應有貿易權益，也啟動了專案機制，預計投入新台幣10億元經費降低衝擊。

她表示，相關措施包括拓展外銷市場：透過提高海外拓銷獎勵金、銷售業績獎勵金，以及加強美國、日本、新加坡等國際市場的行銷活動，目標要出口3萬噸鳳梨。

總統說，啟動多元加工，預計能增加2萬噸鳳梨銷售。另外，也會推廣食農教育、啟動各通路擴大內需市場。

總統表示，台灣的鳳梨，營養、多汁又鮮甜可口，政府會全力協助農民拓展商機，也請大家一起挺農民、吃鳳梨，吃旺來越吃經濟越旺。

(中時 )