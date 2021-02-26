全國第一場大型宗教遶境活動，台中大甲媽祖何時起駕？大甲鎮瀾宮今舉行「筊筶起駕日期典禮」，由董事長顏清標擲筊請示媽祖遶境日期，請示結果訂於國立4月9日(農曆2月29日)晚間11點5分起駕出發。預計進行為期9天8夜的南下遶境行，遶行百餘家宮廟。

圖為去年大甲媽祖遶境進香活動起駕。（資料照片 黃國峰攝）

廟方強調，受疫情影響，行程將視疫情發展狀況，做滾動式調整。

(中時新聞網)