2021大甲媽祖遶境 國曆4／9日起駕 18:172021/02/26 中時新聞網 李俊毅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 圖為2020年大甲媽鑾轎提早進入大甲轄區，由大甲警分局長許明耀接駕。（圖/本報資料照，陳淑娥攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全國第一場大型宗教遶境活動，台中大甲媽祖何時起駕？大甲鎮瀾宮今舉行「筊筶起駕日期典禮」，由董事長顏清標擲筊請示媽祖遶境日期，請示結果訂於國立4月9日(農曆2月29日)晚間11點5分起駕出發。預計進行為期9天8夜的南下遶境行，遶行百餘家宮廟。 圖為去年大甲媽祖遶境進香活動起駕。（資料照片 黃國峰攝） 廟方強調，受疫情影響，行程將視疫情發展狀況，做滾動式調整。 香港財政赤字 創新高 「2021台灣美食展」8／6開展 (中時新聞網) #大甲媽祖 #9天8夜 #起駕 #遶境 #大甲鎮瀾宮 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 士林官邸鬱金香展開展 11萬株花海展異國風情 16:282021/02/25 生活 指定新機搭遠傳5G方案 送30天friDay雲遊戲免費玩 16:282021/02/26 科技 新社九庄媽駐駕擺頭店 中市客委會參拜祈福 14:422021/02/25 寶島 中若登釣魚台 日將危害射擊 04:102021/02/26 國際大事 不爽就離職！8年級生比7年級更勇敢 關鍵原因曝光 09:392021/02/26 生活 《集中市場》台積回神掌舵 三大法人買超204.74億元 15:402021/02/25 財經 元宵節15禁忌千萬別做 一不小心財神爺被趕跑 16:132021/02/25 運勢 大甲媽4月9日起駕 延續不鑽轎底等防疫措施 18:452021/02/26 寶島 緬甸傭被虐9月暴瘦至24公斤喪命 女僱主天天毒打兇殘行徑曝光 00:212021/02/26 國際 救經濟 香港給每人5000港元消費券 04:102021/02/25 焦點新聞 葡萄王營運倒吃甘蔗 配息6.4元 04:102021/02/26 證券．權證 政治熱門新聞 【陸禁鳳梨】陳吉仲喊這一句 陳揮文不禁笑出來 - 政治 【陸禁鳳梨】 陳揮文：蔡總統出手會被看破手腳 網爆大陸下個目標 - 政治 【陸禁鳳梨】台灣鳳梨被大陸停進口後 醫師點名她：該做事了 - 政治 【陸禁鳳梨】台灣鳳梨為何被大陸停進口？律師爆幕後原因 - 政治 【陸禁鳳梨】台灣鳳梨可能解禁嗎 農民爆真相 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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