康友-KY未依規定申報營收 遭證交所重罰20萬元 18:272021/02/26 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所指出，康友-KY（6452）未依規定時限申報109年12月份及110年1月份營業額、資金貸與及背書保證明細表及衍生性商品交易等資訊，核已違反證交所「對有價證券上市公司及境外指數股票型基金上市之境外基金機構資訊申報作業辦法」，爰依同辦法第6條第1項規定處以20萬元之違約金。 海外包裹未實名認證 恐收紅牌 新光金擬發現金股利0.4元 預提增資額度200億元 (工商 ) #康友-KY #未依規定 #申報 #證交所 #辦法 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 涉炒股 高市議員黃明太50萬交保 04:102021/02/26 社會新聞 投保薪資應定期檢視 勞保局呼籲雇主應覈實申報調整 16:202021/02/26 財經 石頭營遺址過度開發 民籲停工 04:102021/02/26 地方新聞 228國定假日出勤 中市府：雇主應依法給薪給假 12:032021/02/26 生活 健保部分負擔調漲 5月定案 04:102021/02/26 生活新聞 法官蹺班釣魚種菜 判罰俸226萬 04:102021/02/26 社會新聞 疫情趨緩 白沙屯拱天宮228起恢復補改運服務 17:482021/02/26 寶島 護股心切 雙鴻再祭買回庫藏股 04:102021/02/26 證券．權證 228前夕 民團聲援太極門案 呼籲平等對待法稅迫害 18:042021/02/26 社會 實登2.0＋紅單納管 7月1日上路 04:102021/02/26 財經要聞 快撐不住 強制車險 每單將多提30元準備金 04:102021/02/26 金融．稅務 財經熱門新聞 台積電殺到哪？專家爆慘崩價位 揭3大崩壞理由 - 財經 中澳鬧翻 龍蝦跳樓價還滯銷 2.3萬公升葡萄酒因它被扣押 - 要聞 最大半導體聯姻破局也不怕？ 美巨頭關鍵武器曝光 - 財經 台灣做得出疫苗嗎？謝金河點名1家最有希望 - 財經 老美瘋砍 央企1招搶救華為 驚爆今年傳說新品要來了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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