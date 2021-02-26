營養師高敏敏在臉書分享10大湯圓口味熱量排行。(圖/高敏敏提供)

今(26日)是元宵節，不少人應景的吃起湯圓，市售的湯圓口味選擇眾多，鹹的、甜的各自都有擁護者。不過別小看小小一顆湯圓的熱量，營養師高敏敏就分享湯圓的10大口味熱量排行，其中芝麻口味排第一，吃下一顆78大卡就下肚，讓不少網友哀嚎，「好可怕，最喜歡的口味熱量竟然最高」。

營養師高敏敏今在臉書上提醒，元宵節應景吃湯圓外也不能忘記注意熱量，更分享10大湯圓熱量排行，其中第1到第5名分別是，芝麻口味78大卡；奶茶口味74大卡；花生口味、草莓煉乳口味73大卡；抹茶口味62大卡；鮮肉口味，60大卡。

高敏敏指出，包餡甜湯圓因內餡已含有高糖分，建議直接滾水煮熟即可食用，不必額外添加糖或其他配料，「因為只要吃4顆即相當於一碗白飯的熱量了」，此外，包餡鹹湯圓內餡含絞肉、油脂都已經過調味，湯頭的配料不建議再用熱油爆香，可改用無油蔬菜湯底，如昆布、紅白蘿蔔、番茄、大白菜、香菇等蔬菜熬煮，因為5顆鹹湯圓等於吃下一碗白飯。

另外，高敏敏指出，紅白小湯圓雖然沒有內餡但一小顆6大卡，絕對不會只吃幾顆，「而是一碗一碗嗑」，因次吃下肚的熱量也不能輕忽。她建議湯底應避開使用濃糖水熬煮的紅豆湯(每碗約為158大卡)及花生湯(每碗約211大卡)，若再加上20粒小湯圓，等於再加半碗飯熱量，最後高敏敏建議，把握 主食代換原則，例如吃了2顆包餡甜湯圓或20顆小湯圓，就應少吃半碗白飯，或以湯圓代替當餐主食，避免澱粉量、熱量攝取過多。

元宵節你們吃了什麼口味的湯圓呢？ 奉上熱門湯圓 熱量排行榜👩🏻‍⚕️！ 熱量、含糖量、鈉含量都幫大家列出來了～ 👩🏻‍⚕️大總結： 1.... 由高敏敏 營養師發佈於 2021年2月25日 星期四

(中時新聞網)