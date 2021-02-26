富邦悍將昨天宣布與前旅美投手江少慶簽下自行培訓合約，並「預約」今年的狀元郎位置，投手教練吳俊良表示，若是他能夠順利入團，絕對會很期待他，更笑說希望這樣的「甜蜜負擔」能越多越好。

富邦去年簽下前旅日投手郭俊麟，預計今年能夠復出，加上季末也從他隊補強不少投手戰力，如今又提前預約江少慶，本土投手戰力可望大躍進。

吳俊良笑說：「一切都還是要看到才有算，一個（江少慶）目前還沒來，另一個（郭俊麟）也還在復健，但若是江能如願加入，絕對對本土投手戰力會是不錯的貢獻。」

去年世界12強賽吳俊良有執教過江少慶，認為他是很好的投手，「他的球質重、尾勁好，更重要的是還有顏值，如果成績投出來絕對會是球隊的看板球星，他的帥是還有霸氣的那種。」統一獅總教練林岳平也十分看好他，認為他十分耐投，「（整季）150局應是沒問題。」

除了期待江少慶入團及郭俊麟歸隊，吳俊良也點名幾位在春訓表現不錯的本圖球員，「像是王尉永球速之前有到150公里、林逸翔也有147公里，也可能因為能有效壓制打者，連帶產生自信心，球速也就能夠有所提升。」

(中時 )