遊戲股王鈊象（3293）26日舉辦法說會，並公告2020年營運表現，2020年稅前淨利40.6億元，年成長72％，每股稅前盈餘為57.68元，較前一年度33.52元成長，營收、毛利率及獲利都創新高。展望2021年營運，鈊象董事長李柯柱表示，旗下6大行動遊戲平台、美國授權業務仍將是2021年營運主力，不過基期已經較高，未來各產品線將以溫和成長為主要走向，整體來說，2021年將可穩定成長，樂觀看待全年營運表現。

鈊象指出，2020年第四季營收232.47億元，創下單季新高，較第三季成長3.4％，其中網路遊戲持續深耕海外市場及在各平台持續導入新遊戲、舉辦各種活動競賽及廣告行銷推動，營收較第三季成長2％，商用遊戲機因大陸疫情趨緩出貨增加，營收較第三季增加成長28％。

李柯柱表示，2020年對鈊象來說是「大豐收」的一年，旗下網路遊戲受惠新冠肺炎疫情，使得自製遊戲金猴爺、明星三缺一、滿貫大亨、金好運、海王寶藏、金虎爺及海外授權遊戲等業績持續成長，整體網路遊戲去年營收較前一年度大幅成長82％。

不過商用遊戲機台的部分，因為去年新冠肺炎疫情影響，導致大陸、美國市場出貨減少，全年營收下降42％。不過以2021年1月來看，鈊象營收達8.41億元，網路遊戲佔比提升到95％，毛利率增加至97％，再寫歷史新高紀錄。

(工商 )