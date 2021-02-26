屏東縣鳳梨面積3509公頃，占全台3成，產量高居台灣首位，產地鳳梨農從去年10月起，陸續透過貿易商與中國簽訂貿易訂單，目前已經進入盛產期且開始供貨，如今外銷對岸突然喊卡，屏東縣長潘孟安坦言，大陸違反國際貿易規範，片面決定禁止輸出，令人遺憾及難以接受。

潘孟安表示，希望大陸不要用極少數個案，完全沒有經過協商就全面否決台灣鳳梨進口，不但違背國際貿易規範，也會讓台灣及國際間對於跟中國的經貿往來更缺乏信心。

但現階段就是協助農民解決問題，潘孟安說，縣府將協助在地鳳梨生產業者及農民團體，辦理外銷及加工補貼相關作業，並在現有基礎上，擴展鳳梨內銷及日本等亞洲國家、中東、美加、澳洲等非大陸以外的外銷通路。

且將加強辦理國內行銷活動及媒合企業團購等，結合創意行銷，鼓勵國人消費食用在地鮮果。農委會3月起也將提高運費補貼，減輕外銷業者運費壓力，同時促進外銷業者轉向其他國家市場拓銷通路，縣府則會配合辦理。

(中時 )