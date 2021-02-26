這幾年飽受美國制裁之苦的大陸華為公司，將擴大觸角進入電動汽車市場，今年可能推出部分車種，顯示這家全球最大電信設備商在美國圍堵打擊下，極力尋求企業策略轉變。

《路透》發自香港的獨家報導說，有2名熟悉情況的消息人士指出，華為正與長安汽車等汽車製造商洽談，將使用這些車商的工廠生產其電動車。

消息人士與其他了解內情的人士指出，華為也正與大陸北汽集團支持的北汽藍谷新能源公司，討論生產電動車的相關事宜。

不過，《路透》指出，華為一名發言人否認該公司計畫設計電動車，或生產以華為作為品牌的車輛。「華為不是汽車製造商。但通過資訊及通訊科技，我們將致力於成為數位汽車導向及新附加元件供應商，讓汽車原廠委託代工(OEM)業者能夠打造更好的汽車。」

華為早於2年多前就試探性地與騰訊、百度投資威馬EX-5電動休旅車。(圖/騰訊)

其他消息人士表示，華為已經開始在內部設計電動汽車並與國內供應商接洽，計畫最早今年正式啟動該專案。

其中一位消息人士稱，華為消費者BG(企業消費者業務) CEO余承東將把重點轉向電動汽車，他此前帶領華為成為全球最大的智慧手機廠商之一。另一位消息人士稱，華為電動汽車將瞄準大眾市場。

報導說，由於討論尚未公開，所有消息人士均要求匿名。

(中時新聞網)