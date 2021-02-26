涉掏空案的生技股「康友-KY」因遲遲未交財報，恐在2021年4月1日愚人節下市變街友，金管會近日對其三大缺失開罰。金管會公告，由於康友-KY未依規定期限補申報營運情形、財務報告及稽核計畫，違反證交法及公發公司內控處理相關準則，金管會針對3大缺失對董事長陳民郎開罰新台幣144萬元。

證期局的三張罰單分別是一、康友-KY未如期補行公告申報2020年8月至2021年1月的營運情形，違反證交法規定，依此缺失，對康友-KY董事長陳民郎開罰72萬元。

其次，康友-KY也未依規定補行公告申報期間內，完成2020年第2季及第3季財報，證期局對此開罰陳民郎48萬元。

最後，針對康友-KY未依證交法及公開發行公司建立內部控制制度處理準則規定，在期限內申報2021年度稽核計畫，對陳民郎處以24萬元罰鍰。

綜合以上3大缺失，康友-KY董事長陳民郎合計遭金管會開罰144萬元。

昔日的生技股股王康友在2020年驚爆掏空案，原董事長黃文烈失聯，公司經營高層董事及總經理章永鑒、財務長蔡曉梅及稽核主管王浩等人也相繼辭任，子公司機器設備也遭抵押，如今已滿六個月未補交財報，若在2021年3月22日前還未補交就將在4月1日下市。

康友案爆發後，金管會在兩個月的調查後也對會計師處以重罰，兩位會計師被重罰停業兩年，是繼13年前力霸事件後對會計師最重處分。

(工商 )