遊戲股王鈊象（3293）26日舉辦法說會，展望2021年營運，鈊象董事長李柯柱表示，旗下6大行動遊戲平台、美國授權業務仍將是2021年營運主力，不過基期已經較高，未來各產品線將以溫和成長為主要走向。

鈊象2020年稅前淨利40.6億元，年成長72％，每股稅前盈餘為57.68元，較前一年度33.52元成長，營收、毛利率及獲利都創新高。1月營收達8.41億元，較去年同期增加36.6％、也較上月增3.7％，寫創下歷史新高，已經是連續二個月營收站穩8億元大關。

鈊象先前也公布自結1月獲利，稅前盈餘4.1億元，月增10.8％、年增43％；每股稅前盈餘5.81元。

展望2021年，李柯柱表示，最主要的還是旗下6款網路遊戲表現，此外，美國線上博奕授權業務佔比也提高，且旗下商用遊戲機台將陸續在4月、5月推出兩款知名IP的產品，分別瞄準兒童以及青少年族群，期望今年商用機台營運部份有不錯的表現。

此外，鈊象接下來將推出智能營運平台，持續深化大數據來做玩家個人化的照顧，目前正在積極準備中，並將串接在每款遊戲平台內，預期將在一年半後完成整合。

不過，李柯柱也坦承，目公司網路遊戲、美國授權業務的基期都比較高，未來將不太可能像過去2年一樣高速成長，各產品線都將以溫和成長為主要方向。

至於近期密西根州開放線上博弈是否對未來營運有利？李柯柱表示，美國授權業務是由當地代理商主導。未來要另外找到其他代理商，才有可能拓展其他州的業務。此外，密西根州開放的是線上博奕與運彩等相關業務，這一塊不是鈊象的專長，而每一州開放的博弈項目不盡相同，開放的項目也要是鈊象能做的產品線，才有可能有新的授權。

(工商 )