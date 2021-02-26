邁入第15年的「2021 SKM PHOTO新光三越國際攝影系列活動」，是年度大型的攝影盛會，今（26日）起至4月7日在新光三越北中南巡迴展出，新光三越副董事長兼總經理吳昕陽在致詞時表示「我有點激動」，一語道出思念之情，他預計明年要推動贊助培育計畫，鼓勵更多年輕攝影創作者。

吳東興2020年春季在士林官邸拍攝鬱金香的遺作，是吳昕陽這次最喜歡的作品。（新光三越提供）

過往已故新光三越前董座、SKM PHOTO創辦人吳東興在開展當天會與媒體分享最新創作，今年吳昕陽傳承父親遺志，在剪綵、招呼嘉賓後，駐足「吳東興『光景』攝影回顧展」展區，觀賞父親生前於2007至2020年拍攝的40件經典創作，吳昕陽最喜歡父親去年春季在士林官邸拍攝的遺作「鬱金香」，拍出花朵「最美麗」的樣貌，吳昕陽提到過去父親在吃飯時，會拿出作品集攤開來跟家人分享，講述每張照片的故事，去哪裡拍、拍了多久。

吳昕陽在父親吳東興展區前駐足觀賞，睹物思人。（盧禕祺攝）

吳東興攝影作品數量龐大，包含1962年前的膠捲、1962年拍攝野柳時期的創作，以及用手機和相機拍攝存在6個1T硬碟的數位作品，吳昕陽表示，預計今年下半年會舉辦吳東興攝影展，會展出從未曝光的作品。

962年還是大學生的吳東興拍了女王頭，促使野柳成為觀光名勝，讓他見識到「一張照片的力量」。（郭家崴攝）

吳昕陽談到父親15年前創立SKM PHOTO，當初是父親愛好攝影，希望能夠透過新光三越文教基金會讓國內外所有愛好攝影的朋友互相交流、切磋。15年來新光三越在攝影上投入心力，看到很多年輕人來參與，「明年會進行贊助年輕人的培育計畫」，希望「未來每一個人都是創作者」。統計15年來，每年約有1500件投稿作品，總數超過1萬多組件，目前競賽和展演作品是第1階段，明年贊助年輕攝影創作者的攝影提案會進入第2階段。

「吳東興『光景』攝影回顧展」展區可看到吳東興大學時期的文青樣和早年作品與報導。（郭家崴攝）

SKM PHOTO展覽首站在台北信義新天地A9 9樓，在28位攝影師、277幅影像創作中，首次與美國紐約Anastasia Photo藝廊聯手，首度邀來曾獲全球年度照片獎、PDN攝影年鑑、美國攝影等大獎的以色列紀實攝影師納坦德維爾Natan Dvir「安居之所」攝影展，展出國外媒體藝評家公認的4件經典作品「即將到來Coming Soon」、「月台Platforms」、「回顧Retrospective」，最新創作「最後的漫步The Last Walks」，則是疫後紐約街頭空景的畫面。

南橋會長陳飛龍（右）是吳東興好友，每年都去支持攝影展，昨也看展與吳昕陽（左）互動。（盧禕祺攝）

以及捧紅宜蘭抹茶山引起熱議的日籍旅台攝影師小林賢伍「風起臺灣」攝影展、台灣第一位水下鯨豚攝影師金磊「緯度間的噴氣聲」攝影展；與前年度SKM PHOTO攝影大賽首獎得主李宗頴「浮界」攝影展，及今年新光三越國際攝影大賽的精彩得獎作品。

以色列紀實攝影師納坦德維爾最新創作「最後的漫步The Last Walks」，拍下疫後紐約街頭空景。（新光三越提供）

吳昕陽（左）聽完導覽，與台灣第一位水下鯨豚攝影師金磊（右）合影。（郭家崴攝）

這次展期2月26日至3月10日在台北信義新天地A9 9F、3月13日至24日在台中中港店10F、3月27日至4月7日在台南西門店6F C區，全票200元、優待票150元，新光三越貴賓卡、聯名卡卡友獨享全票200元買1送1，詳見新光三越文教基金會官網（culture.skm.com.tw）。

吳昕陽頒獎給今年首獎得主童立，作品為「擁抱自己」。（盧禕祺攝）

(中時 )