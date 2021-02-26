大甲媽將於4月9日深夜11時5分起駕，並於18日回駕安座。（陳淑娥攝）

大甲媽將於4月9日深夜11時5分起駕，並於18日回駕安座。（陳淑娥攝）

大甲鎮瀾宮去年受新冠肺炎疫情影響，年度遶境盛事延至6月11日起駕，並縮小規模。今年廟方仍依照傳統，於26日元宵節擲筊請示媽祖遶境期程，第2次獲得聖杯，裁定將於4月9日（農曆2月29日）深夜11時5分起駕，並於18日回駕安座。

下午6時，大甲鎮瀾宮以簡單隆重筊筶典禮，由董事長顏清標、副董事長鄭銘坤率領全體董監事一同擲筊請示起駕日程，台中市民政局長吳世瑋、市議會副議長顏莉敏、前立委顏寬恒等也共同出席，吸引眾多虔誠信徒圍觀。

顏清標表示，大甲媽擲筊裁定4月9日晚上11時5分起駕，前往南部會香展開9天8夜的行程，大甲媽百年來每一次的遶境，大家都來參加，今年因疫情關係要配合政府政策，拜託點心攤使用餐盒比較安全。

至於今年遶境是否可以鑽轎腳，顏清標說，大家盡量不要鑽，否則有給的鑽、有的不給，容易得罪人，每年的遶境都有百萬人參與，他呼籲信徒可以就參與，不然就看直播，強調今年仍會做好防疫措施，請大家放心。

廟方第一時間公布遶境行程，4月9日深夜11時5分起駕。

(中時 )