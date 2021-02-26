台灣鳳梨年產量約40萬公噸，高達9成外銷賣到大陸，農委會主委陳吉仲今天表示，25日傍晚收到大陸通知因介殼蟲檢疫暫停台灣鳳梨輸入，更在立院答詢時表示，大陸本身也有2種以上介殼蟲病害，而台灣從去年10月開始合格率都百分百，在農民正要大量採收鳳梨時卻做這樣的決定，我們沒辦法接受。資深媒體人陳揮文不禁笑說，陳吉仲說大陸也有病蟲害，這說法很好玩，又不是病蟲害比賽；他也不太相信此事件是病蟲害的問題，這就是政治問題。

陳揮文在政論節目《新聞大白話》指出，所有國軍的弟兄最近準備開始吃鳳梨了，每次都這樣。他看了陳吉仲的記者會，實在是難過。台灣全部的鳳梨一年大約生產40萬公噸，有12.5%是出口，其中90趴以上都賣給大陸。

陳揮文認為，大陸不是想到什麼就做什麼，它是謀定而後動，你看國台辦和陸委會才講什麼春暖花開、東風雨露，現在卻馬上來一個「你鳳梨不要來了」。台灣水果和農產品都是較好的才外銷，賣去日本、大陸，至於是政治問題或是農業專業的問題 ？今天陳吉仲講，大陸也有病蟲害，講得很好玩，又不是病蟲害比賽，大陸農產品也有它的問題。他不太相信這件事是什麼病蟲害的問題，這就是政治問題。

陳揮文表示，現在台灣鳳梨大出，陳吉仲要拿錢出來補助農民，這ok，但他比較希望大家藉由這次鳳梨事件，要檢討反省台灣對大陸的依賴有多深。

雲林菜農林佳新直言，他也了解這是政治問題，但站在農民的角度，大陸這種作法，的確是贏了面子，而民進黨陳吉仲有另一套反制手段，也贏了裡子。但只有台灣農產品輸了面子又輸了裡子。

(中時新聞網)