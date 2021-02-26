統一超商（2912）26日傍晚公佈2020年度財報；總體合併營收雖小幅增長，但獲利部分因海外轉投資事業受到疫情影響及2019年轉投資事業認列一次性財政返還等因素罕見衰退；歸屬母公司稅後淨利為102.38億元較去年同期減少2.89%，EPS為9.85元，較去年同期10.14元略減0.29元。

統一超2020年合併營收為2584.95億元，較去年同期成長0.95%。其中台灣7-ELEVEN本業營業額1681.48億元，受惠去年持續多元展店、突破6,000店，加上架構OPEN POINT會員平台、優化顧客數位體驗等策略，業績較同期成長6.4%，增幅達100億元以上，創下歷史新高；加上轉投資事業統一速達、博客來等因疫情受惠表現亮眼，貢獻集團營收成長。 然在獲利方面，台灣7-ELEVEN營業利益持續成長，但歸屬於母公司稅後淨利，因海外轉投資事業受到疫情影響及2019年轉投資事業認列一次性財政返還，較去年同期減少2.89%，每股稅後盈餘為9.85元，較去年同期略減0.29元。

疫情影響消費動態，宅商機催動預購成長引擎，台灣7-ELEVEN以團購美食、話題商品及小家電等，掌握平時性需求及節令商機，帶動預購成長超過1成，並搭配「i預購」平台延伸虛擬貨架概念，再創新一波成長曲線；7-ELEVEN交貨便服務持續優化，帶動成長超過1成；此外，因應消費者需求，去年7-ELEVEN針對個人衛生與健康守護需求開發肖像口罩、防護衣與個人防護用品，挹注相關業績成長逾一成。

(工商 )