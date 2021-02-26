世界上許多國家均已大規模施打新冠肺炎疫苗，各界關注台灣哪時可以施打，並有輿論質疑，因為政府繞過BNT疫苗在大中華地區的代理商上海復星醫藥，直接找德國總公司，才導致購買進度落後，為此國民黨立委吳斯懷今在立法院質詢衛福部長陳時中時也特別提醒政府，不要把商業問題政治化。

吳斯懷指出，購買疫苗要符合國際商業規範，不應有這麼多意識形態考量，大中華區是國際長期廣泛使用的概念，直接跟大中華代理是上海復星醫藥購買並沒有被矮化的疑慮，為何政府不遵守國際代理規則，循此途徑洽詢購買？

對此陳時中辯稱，時序上沒有這樣的機會，8月前政府一直跟BNT總廠談，10月東洋跟我們談，各種因素沒有談成，沒有成之後BNT又直接跟我們聯繫。吳斯懷質疑，為什麼政府不主動跟上海復星接觸，政府應窮盡一切手段找疫苗才對。

此外吳斯懷提醒，國內專家認為台灣需要6000萬劑新冠疫苗才夠用，但陳時中說過國內外加總最多獲得4500萬劑，且AZ疫苗因量不足已將延後提供給歐盟，倘若未來我國取得疫苗時間也延後，政府有沒有應變計畫？屆時各國陸續解封，台灣如何跟上？經濟如何復甦？對此陳時中自信滿滿的表示，防疫上半場應該是世界怎樣跟上台灣，這話讓吳斯懷傻眼，當場提醒，作為官員太自信對國家是一種危機。

國民黨立委溫玉霞質詢時則質疑，陳時中去年12月承諾要將新冠肺炎自費核酸檢測費用降到4500元，結果如今衛福部部立醫院收費還是7000元。對此行政院長蘇貞昌表示，醫院做這些篩檢這不是在賺錢，甚至還不划算，溫玉霞當場吐槽，表示不相信不划算之說，因為世界各國收費平均才1千多元新台幣，全世界就我們最貴，我們的GDP和人均收入也沒有比其他國家高，為什麼收費比外國貴？

溫玉霞要求陳時中馬上兌現降到4500元的承諾，但陳時中只同意先於兩周內找醫院開會討論此事。此外溫玉霞詢問，政府有無可能將需要出國工作、求學者，列為優先施打新冠疫苗對象，對此陳時中表示，考慮將他們列為開放自費施打的對象。

(中時 )