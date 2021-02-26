近日霾害嚴重，全台各地白茫茫一片，多個地區空氣品質為紅色警示，連台北101也消失在霧霾中。氣象專家提醒民眾應減少戶外活動，胸腔重症醫師蘇一峰也示警，每年台灣有2萬人死於空氣汙染。《中時新聞網》實際走訪街頭聆聽民眾的心聲。

「霾」危機！醫：1年死2萬人 街訪民眾心聲這樣說

環保署空氣品質預報資訊顯示，26日環境場風速偏弱，西半部地區於清晨及夜間易有局部霧，且混合層偏低，導致水平及垂直擴散條件較差，造成汙染物易累積。民眾表示，走在街上空氣都霧濛濛的，能見度相當差，如此汙濁的空氣，也會讓人不敢出門。

民眾表示自己有過敏體質，因為空汙嚴重，這幾天呼吸變得更不順暢。(攝影/范佐意)

民眾也提到，嚴重的空氣汙染已經造成身體上的影響，有些民眾有過敏體質，這幾天呼吸變得更不順暢，除此之外，也因為髒空氣引起臉部過敏，搔癢難耐，甚至有民眾無奈表示，自己雖然身體很健康，肺部功能良好，但卻也開始出現呼吸困難的症狀。

胸腔重症醫師蘇一峰則在臉書發文示警，根據107年全國死因統計數據，台灣每年有2萬人因為空氣汙染而死。(圖片來源/取自蘇一峰醫師臉書)

胸腔重症醫師蘇一峰則在臉書發文示警，根據107年全國死因統計數據顯示，台灣每年有2萬人因為空氣汙染而死，至於是什麼原因造成如此嚴重的傷害，醫師柳朋馳表示，PM2.5含有綜合性的化學物質，會引起氣管敏感的收縮，長期下來會毒害細胞，也因它的粒子極小，所以在呼吸時會直達肺泡，造成肺部的損傷，更會進入循環系統和淋巴系統，使心血管受傷，造成死亡率的增加。

(攝影、剪輯/范佐意)

(中時新聞網)