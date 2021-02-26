富邦悍將2021年談薪作業全數完成並在今天對外公布，去年拿下東山再起獎的高國輝加薪16萬元最多，以月薪56萬元重返50萬俱樂部，他感謝球團給予的肯定，至於將來再挑戰更高薪？他說：「打得好當然有機會。」

高國輝過去月薪最高曾來到75萬，但近年受到傷勢困擾，前年月薪被減至52.5萬，去年則只剩40萬，不過去年他共出賽97場、343打數敲104安、25支全壘打、70分打點，寫下近4年最佳成績，「薪事」有望獲得成長。

日前高國輝就曾表示對新合約很滿意，今天球團也正式「放榜」，他加薪16萬是全隊之最，「職業運動就是這樣，打得好加薪、打不好扣薪都是正常。」高國輝透露，這次談約十分順利，「大約來回2、3次就談好了，第一次談時就感受到球團的誠意，很感謝球團給予肯定。」

近年受到傷勢困擾，也讓高國輝更學到，必須重視身體發出的警訊，「以前年輕時身體有警訊或許還可以不太在乎，但有了年紀這部分需要更加注意。」

(中時 )